Arma di Taggia: grande successo di partecipazione alla gara 'Nonni contro nipoti' alla Bocciofila (Foto)

Si è svolto nei giorni scorsi, alla Bocciofila Armese di via Lungomare ad Arma di Taggia, l’appuntamento ‘Nonni contro Nipoti’, scaturita dall’idea della ‘Regina Sport Academy’.

Due giornate di puro divertimento ludico-sportivo e culturale dove i partecipanti si sono cimentati nelle attività proposte di Bocce, Freccette, Calciobalilla, Tennistavolo e Scala 40.

La classifica finale ha visto, nell’ordine: Franco Bergadamo, Carmelo Gerbasi, Diego Verda, Angela Parisi. Quindi, a pari merito: Gioele Orsetti, Angelo Rossi, Maria Teresa Pancaldi e Maria Franza. A seguire: Rocco Ciano, Gianna Scarcia, Mario Scarcia, Vincenzo Vernino, Maria Mutti, Mario Tripicchio, Caterina Borea e Antonella Casella.

Durante le festività natalizie, osservando il protocollo ‘Anti Covid’ verrà organizzato da Raffaele Regina una gara-torneo di ‘Dama Gastronomica’, usando come pedine veri e propri bocconcini di focaccia e sardenaira. Potranno partecipare bambini, adulti, uomini e donne di ogni età versando una quota di 11 euro a persona di cui uno per l’Unicef imperiese. Per informazioni ed iscrizioni 329.850.6016.