Sanremo: addio al ‘tappeto’ luminoso, via Matteotti cambia volto per le feste di Natale e fino al Festival

Si avvicinano le feste di fine anno e Sanremo, per il Natale 2021, ha scelto di puntare sulla luce. Non a caso la programmazione di fine anno si chiamerà “Racconti di luce” e vedrà la città colorarsi di vere e proprie opere d’arte luminose e anche via Matteotti si prepara a un piccolo grande cambio.



La via principale, il cosiddetto salotto buono, dirà addio all’ormai tradizionale ‘tappeto’ luminoso che per molti anni ha accompagnato la città da Natale fino al Festival. Quest’anno si cambia: il corso dello shopping sarà acceso da ‘fuochi d’artificio’ luminosi, luci in movimento che daranno un volto nuovo alla via pedonale fino al Festival.



In totale il Comune di Sanremo ha investito 156 mila euro per le decorazioni luminose (sia in centro che nelle frazioni) con affidamento dei lavori alla ditta ‘Tatì Creations’ di Varese. Il progetto prevede la presenza delle luminarie fino al Festival (fatta eccezione per quelle prettamente natalizie), ma pare sia all’orizzonte anche la possibilità di lasciare alcune decorazioni fino al weekend della Milano-Sanremo.

L'appuntamento per l'accensione ufficiale delle luminarie è fissato per il pomeriggio di domenica prossima.