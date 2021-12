Nuovo consiglio direttivo per Sanremo Soccorso: ricevuto mezzo di trasporto per persone disabili

Si è da poco formato il nuovo Consiglio Direttivo di Sanremo Soccorso. Giovanni Versaci è il presidente che sarà accompagnato dall'avvocato Ramez El Jazzar, Ferruccio Secchi, Giampiero Ferri e Mariangela Camarda.



"Il mese di novembre si è concluso con un'iniziativa benefica promossa da “Progetti del Cuore”, grazie alla quale è stato donato un mezzo di trasporto alla nostra pubblica assistenza per garantire il trasporto di persone disabili. - annuncia il presidente Versaci - Insieme al Consiglio Direttivo desideriamo ringraziare ufficialmente tutti gli sponsor che hanno aderito al progetto e in particolare ci teniamo a ringraziare anche Alessandro Il Grande, Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, per essere intervenuto all'inaugurazione che ha visto la presenza anche di molti cittadini".