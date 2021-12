Dono di natale agli anziani più bisognosi: la Fondazione ‘Riviera dei fiori’ raddoppierà i contributi ricevuti da persone e imprese

Decisa ad aumentare il suo sostegno agli anziani della provincia di Imperia con le maggiori difficoltà economiche e soli, la Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus invita persone ed enti locali a partecipare, con un contributo economico, all'iniziativa “Dono di Natale agli anziani poveri”, che la Fondazione Rdf realizza ogni anno, fin dall'inizio della sua attività, nel 2007. Il “Dono di Natale” della Fondazione consiste nell'erogazione di 400 euro, accompagnata da un prodotto offerto dalla Carli, a ciascuno degli anziani più bisognosi segnalati da Caritas, San Vincenzo, assistenti sociali, parroci e altri soggetti impegnati nell'assistenza delle persone svantaggiate.

Quest'anno, la Fondazione Riviera dei Fiori Onlus destinerà al “Dono di Natale agli anziani poveri” una somma doppia a quella ricevuta da chi contribuirà all'iniziativa con un bonifico specifico alla Fondazione, il cui Iban è il seguente: IT79U0306909606100000113364 (banca Intesa Sanpaolo). La Fondazione raddoppierà le donazioni ricevute fino a un massimo complessivo di 14mila euro, che garantirebbero la consegna di 35 “Doni di Natale”.

“Anche in seguito alla pandemia, sono aumentati gli individui con gravi difficoltà e tra queste si trovano, nella nostra provincia, non pochi anziani soli, che la Fondazione della Riviera dei Fiori – dice il presidente Marco Canova - ha la tradizione di aiutare con il dono di 400 euro in occasione delle feste natalizie, ma che, quest'anno, mira a incrementare i beneficiari del “Dono” sollecitando chi può a dare un contributo, il cui valore sarà appunto raddoppiato dalla Fondazione”.

L'invito a fare una donazione alla Fondazione Riviera dei Fiori Onlus a favore degli anziani più bisognosi è rivolto sia alle persone fisiche sia a imprese ed enti.