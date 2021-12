Domani a Santo Stefano al Mare gli 'Stati Generali' delle Pro Loco della nostra provincia

Continuano anche domani gli Stati Generali della UNPLI Liguria. A Gorra il primo incontro con le Pro Loco savonesi, in mattinata, e a Santo Stefano al mare, con le Pro Loco imperiesi, nel pomeriggio. Si conclude così il ciclo di quattro incontri, uno per provincia, degli Stati generali Unpli Liguria organizzati per fare il punto sulle Pro Loco della nostra regione.

La Presidente Regionale Daniela Segale sottolinea il valore delle sinergie che rafforzano le azioni di tutte le Pro Loco “È per questo motivo che ho voluto fortemente gli Stati Generali, per poter parlare con i rappresentanti del territorio che con fatica stanno combattendo in questo periodo così complicato. Credo che con il lavoro di tutti si possano ottenere grandi risultati. Parlarci è il primo passo per aiutarci e migliorare”.

Preziosi gli interventi di tutte le Pro Loco che avranno modo di raccontare le loro difficoltà in questo periodo ma anche trasmettere l’entusiasmo con cui quotidianamente operano per la valorizzazione del territorio.