VERSO IL DERBY, aperto il settore ospiti: in vendita 200 tagliandi per i tifosi dell'Imperia

E' arrivata la decisione delle autorità competenti: il settore ospiti del 'Comunale' sarà aperto ai tifosi dell' Imperia. Saranno 200 i tagliandi disponibili per i supporter neroazzurri, come comunicato dalla società tramite la pagina ufficiale Facebook.

La possibilità di prendere parte alla trasferta, o meno, per i tifosi imperiesi era l'ultimo nodo da sciogliere. Ieri anche il presidente della Sanremese Alessandro Masu auspicava la presenza di entrambe le tifoserie affinchè si potesse vivere un 'vero' derby.

La trasferta dei tifosi ospiti non era affatto scontata dopo le scaramucce nel derby di Coppa che portarono al DASPO per due ultras matuziani. Ed agli scontri tra le due tifoserie risalenti al 2015.

Questa la nota pubblicata dall'Imperia:

" La Ssd Imperia comunica che da domani sarà aperta la prevendita per i biglietti validi per il derby Sanremese - Imperia in programma domenica, 5 dicembre, alle ore 15 allo Stadio Comunale di Sanremo.

La società neroazzurra dispone di 200 tagliandi che saranno acquistabili, al prezzo di 10 euro, domani dalle 16.30 alle 19 e sabato dalle 10 alle 19 al campo Francesco Salvo.