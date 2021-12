Nuoto: l'imperiese Francesca Fresia (Aquatica) vince il bronzo nei 400 Misti ai Campionati Assoluti Italiani. I complimenti dalla Rari Nantes

L'imperiese Francesca Fresia vince la medaglia di bronzo nei 400 Misti ai Campionati Assoluti Italiani, in corso a Riccione.

Dopo che, nei giorni scorsi, aveva raggiunto il quarto posto nei 200 Misti.

Fresia, classe 2000, nata e cresciuta sportivamente nella Rari Nantes Imperia, vive a Torino ormai da qualche anno ed è tesserata con Aquatica Nuoto ma, tutte le volte che torna a casa, svolge i suoi allenamenti alla piscina 'Cascione'. Il sodalizio giallorosso si è complimentato con la giovane stellina del Nuoto, tramite un lungo post sulla pagina Facebook ufficiale.

Alle gare di Riccione, Francesca Fresia è arrivata dietro alle quotate Ilaria Cusinato ed Anna Pirovano, fermando il cronometro a 4'38"42 che risulta anche il suo nuovo record personale. E tramite la sua attuale società di appartenenza ha dichiarato:" Sono estremamente contenta del risultato odierno ma ero già soddisfatta per quanto fatto ieri. Non potrei essere più felice di così, in due giorni ho fatto registrare i miei primati personali nei 200 e nei 400 Misti. E' un risultato importante che arriva a stagione appena iniziata."