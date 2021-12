Imperia, sarà il 'derby degli ex': Caruso non recupera? Pronto un ritorno di fiamma in porta. Intanto Di Lauri ai saluti

Sarà una ‘partitissima’ dalle tante sfaccettature, non solo per i tre punti in palio che rilancerebbero la stagione di entrambe le squadre. C’è attesa dalle tribune. Sarà il primo derby da ex per lo sponsor Marco Del Gratta, diventato neroazzurro da un paio di mesi ormai: “Rimarrò sempre il primo tifoso della Sanremese, anzi il secondo dopo mio padre Riccardo”, aveva dichiarato nell’ ultima conferenza da patron al ‘Comunale’, nello scorso giugno.

Nella rosa dell’Imperia sono sei i giocatori che hanno ‘attraversato la Riviera’ ed ora giocano al ‘Ciccione’, oltre all’allenatore Nicola Ascoli, al DS Pino Fava e al dirigente Glauco Ferrara. A proposito di ex, dovrebbe essere della sfida il difensore Luigi Castaldo, sulla via del recupero dai guai muscolari.

Molto difficile l’impiego per domenica del portiere Simone Caruso, uscito malconcio dalla partita contro il Vado. Un infortunio che ha lasciato scoperta l’Imperia tra i pali, con il solo Gianluca Bova disponibile. Dopo l’addio di Luigi Palmieri, passato all’Atletico Argentina qualche settimana fa, il giovane estremo difensore ( comunque dimostratosi affidabile) non avrebbe sostituti. I dirigenti neroazzurri così hanno sondato il terreno per una vecchia conoscenza del ‘Ciccione’: Daniele Miraglia.

Nelle prossime ore, inoltre, potrebbero arrivare novità per il centrocampo. La Tritium pare abbia sferrato l’affondo decisivo per il centrocampista Luca Di Lauri che dovrebbe tornare in Lombardia dopo solo 7 presenze in neroazzurro.