Con 'Diano Surf Garden' avviato il progetto dell'associazione sportiva 'Diano Surf'

Diano Surf Garden è il nuovo progetto proposto dalla associazione sportiva ‘Diano Surf’, molto attiva sul territorio di Diano Marina.

L’Accademia prevede un programma di apprendimento e allenamento al surf, integrato da discipline correlate come il SurfSkate, il Sup e lo Yoga. E’ rivolta ai ragazzi dai 6 anni ai 14 anni.

‘Diano Surf’ non è solo sport ma uno strumento per conoscere e vivere il mare, in compagnia. Gli istruttori sono tutti certificati e riconosciuti dal Coni. Per informazioni e prenotazioni: Luca 340.063.22.04.