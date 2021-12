Spreco d’acqua, Gandolfo (Accademia Kronos): “I Comuni continuano a irrigare giardini e aiuole anche mentre piove a dirotto, assurdo”

“Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua e si parla di ridurre il consumo idrico. Un problema piccolo ma significativo, facilmente risolvibile ma che ad oggi è tutt’altro che risolto, nelle nostre città, il consumo di acqua nel periodo autunno/inverno. Nelle scorse settimane ci sono state piogge insistenti ma ho notato che gli impianti di irrigazione di numerosi giardini pubblici nei vari comuni costieri erano attivi irrigando giardini e aiuole come se nulla fosse, con conseguente spreco di acqua e anche di energia elettrica”.

A porre il problema è Giuseppe Gandolfo, presidente della sezione di Diano Castello dell’associazione Accademia Kronos. “Il secondo problema -prosegue Gandolfo - è l'orario di innaffiamento programmato tutte le notti o di primo mattino anche in giornate dove la temperatura si avvicina allo zero termico, causando la formazione di ghiaccio sulla sede stradale e marciapiedi che diventano lastre scivolose”.

“Si tratta di piccoli accorgimenti che possono veramente diminuire lo spreco di acqua, una risorsa sempre più rara come soprattutto nella nostra provincia che paga già pesantemente i problemi della condotta del Roja con continue rotture e perdite. Sensibilizzare gli amministratori in questo senso rientra negli obiettivi della nostra associazione, vicina al mondo della natura e degli animali. Facendo tutti un piccolo sforzo è possibile contribuire a non disperdere un bene prezioso come l’acqua. Se piove e magari non vedo perché occorra innaffiare giardini e aiuole”, sottolinea Giuseppe Gandolfo.

La Giornata Mondiale dell'Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

Accademia Kronos (AK) è un ente di protezione natura (onlus) riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica (precedentemente conosciuto come Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare). E’ nata come Accademia Kronos nel 1997 a Bologna, tuttavia è a tutti gli effetti l’erede spirituale di Kronos 1991, una delle prime associazioni ambientaliste nate in Italia (Torino 1968).

Oggi è diffusa su gran parte del territorio nazionale con circa 45 sezioni attive.Oltre a vari impegni sulla difesa ed educazione ambientale, Accademia Kronos si è specializzata nello studio dei fenomeni connessi al Global Warming e ai cambiamenti climatici, nonché agli effetti sugli ecosistemi terrestri e marini. Allo scopo ha organizzato spedizioni di studio nelle aree del pianeta più esposte al fenomeno, promuovendo piani di rimboschimento, delle zone degradate e corsi di formazione per diventare esperti ambientali specifici. Una particolare attenzione AK la rivolge alle energie rinnovabili e per questo organizza seminari, stage, corsi e laboratori.