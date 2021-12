Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 2 a domenica 5 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana a cura dell’Associazione ‘Cuore in Movimento’ con partenza dall’ex passaggio a livello dei Tre Ponti con percorso verso Madonna della Guardia - 6 km ca. salita, dislivello 140 mt. (i dettagli a questo link)

10.00. 'Sanremo Christmas Village': tradizionali casette natalizie in piazza Borea d’Olmo e via Mameli (fino al 6 gennaio)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

17.00 & 21.00. ‘Schubert e il drammatismo Beethoveniano’: due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretti dal M° Claude Villaret con il Duo pianistico formato da Sandra Landini e Francesca Amato (17,50 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni per le 17 QUI, per le 21 QUI)

IMPERIA



16.00 & 17.00. Pomeriggio di cultura al Museo con visite guidate di gruppo in un percorso alla scoperta delle origini, del passato e del presente della pianta dell’olivo (4 euro). Museo dell’Olivo Carlo Carli, Via Garessio 13, info e prenotazioni 0183 295762, necessario super green pass

VENTIMIGLIA



10.00. Cerimonia civile presso il cimitero e la tomba di Giuseppe Biancheri con deposizione di un cuscino di fiori + visita al 1° binario della stazione ferroviaria per l’omaggio alla targa apposta. Partecipano il Sindaco Scullino, il vice Sindaco, i membri della Fondazione e dell’Associazione e della Cumpagnia d’i Ventemigliusi

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

16.30. Incontro con Mr.David Elber sulla Conferenza di Sanremo e la nascita dei Mandati Internazionali di classe A. Presenta l’evento Guido Guastella. Evento a cura dell’Associazione Culturale Italia-Israele. Biblioteca Aprosiana, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

VALLECROSIA

20.45. Conferenza sull'Autostima a cura dell'Associazione Noi4You dal titolo ‘Le donne, il lavoro e la maternità... e gli uomini?’ con relatrice la psicologa dottoressa Guendalina Donà. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

10.30. (ANNULLATO) Ponente International Film Festival: proiezione riservata alla scuole del film ‘Zoo, un amico da salvare (Irlanda/Gran Bretagna – 2017). Cinema Olimpia (più info)

18.00. Ponente International Film Festival: Liguria: una regione per ogni stagione (presentazione spot promozionali) + Un corto al giorno… Cinema e Liguria: proiezione di ‘Geografie dell’Ubago (Italia – 2020) + incontro con le autrici Roberta Padovano e Elena Vaccarino. Modera Marina Pratelli + alle 21, proiezione ‘I Film del Mediterraneo’: ‘Un divano a Tunisi’ (Tunisia/Francia - 2019). Cinema Zeni (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA



10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

20.00. Festival internazionale da danza contemporanea. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.00. Presentazione libro ‘Frontiera Judaica - Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah’ di Alessandro Carassale e Claudio Littardi. Evento a cura dell’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italo-Francese. Maison des Associations in Monaco, Promenade Honoré II 2 bis

20.30. ‘Lamento d’Arianna’: musica italiana del Rinascimento - da Rore a Monteverdi – del gruppo Profeti Della Quinta, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cappella della Misericordia, ingresso con prenotazione al +377 98 988303





VENERDI’ 3 DICEMBRE

SANREMO

10.00. 'Sanremo Christmas Village': tradizionali casette natalizie in piazza Borea d’Olmo e via Mameli (fino al 6 gennaio)

11.55. 37° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica categoria Optimist nello specchio acqueo antistante la città, fino al 5 dicembre (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio



16.00. ‘Macdonald dalla Scozia a Bordighera’: presentazione del libro 'La chiave d’oro di George Macdonald' (Lo Studiolo). Intervengono Gianmarco Parodi e Domenico Maria Managò. Letture a cura di Camillo Allavena. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero con green pass e mascherina



17.30. Presentazione libro ‘Il Mondo del Commissario Belpensiero’ di Franco Fiorucci, scrittore e giornalista. L’autore dialoga con Giuseppe Famà, dell’Associazione Culturale 25 Aprile Ventimiglia. Spazio de La Ciotola, in Via Santo Stefano 4 nel centro storico, ingresso libero con green pass, prenotazioni allo 0184 507609

21.00. Per ‘Top Voice-Sanremo 2021’, ‘The Battles’: concorso canoro riservato a dilettanti e amatori organizzato alla Dany Animation. ‘Euronettuno’, info al 333 4920065



21.00. ‘Stelle di Dicembre’: osservazione ad occhio nudo alla scoperta di stelle e costellazione, e ai telescopi per ammirare gli ammassi stellari e le tenui nebulose che arricchiscono il cielo di questa stagione. Evento a cura dell'associazione Stellaria. Frazione San Romolo, partecipazione a offerta libera. prenotazione obbligatoria WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA



21.00. Nell'ambito della rassegna incontri con l'autore, presentazione libro di Daniele La Corte ‘Il ritorno di Pricò - Un'altra resistenza’ con la partecipazione del tenore Andrea Elena. Oratorio dell'Assunta a Costa d'Oneglia, ingresso libero con green pass e mascherina

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



VALLECROSIA

17.30. Presentazione libro 'La libera Repubblica di Pigna – Una parentesi di democrazia (29 agosto - 8 ottobre 1944)' dello storico Paolo Veziano, a cura dell'Associazione ‘Il Ponte’. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

18.00. Ponente International Film Festival: proiezione film ‘I racconti di Pàrvana (Canada – Irlanda) + Incontro con Toni Capuozzo, giornalista, inviato speciale, scrittore. Cinema Zeni (più info)

20.30. XXXVI Inverno Musicale: ‘Fantasie d'opera’ della Giovane Orchestra Note Libere con il soprano Chiara Falchi. Teatro del Palazzo del Parco, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, info 371 5807035 (più info)

OSPEDALETTI

10.30. Ponente International Film Festival: le professioni del cinema: cinema e fumetti, ‘Lo story boarder’ con intervento di Simona Binni + alle 11, proiezione riservata alla scuole del film ‘Sulle ali dell’avventura (Francia - 2019). Sala Cinema de ‘La Piccola’ (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA



10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. Week-end du Design et des Arts (3ª edizione). Palais des Congrès, Chemin des Sables 60, fino al 5 dicembre (più info)



CANNES

10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)



20.30. Festival internazionale da danza contemporanea. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2021, concerto di Paul Personne. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)



SABATO 4 DICEMBRE

SANREMO

10.00-18.30. Stile Artigiano 202: evento organizzato dalla Confartigianato con la partecipazione di una quindicina di artigiani che espongono i loro prodotti in gazebo. Alle 16, il Consorzio Liguria Running e Walking - Una Regione in Movimento organizza una camminata tra le imprese artigiane. Piazza Colombo, necessario green pass

10.00. 'Sanremo Christmas Village': tradizionali casette natalizie in piazza Borea d’Olmo e via Mameli (fino al 6 gennaio)

11.55. 37° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica categoria Optimist nello specchio acqueo antistante la città, fino al 5 dicembre (più info)



15.00. ‘Il quartiere della Foce, dalla villa Romana al Castello di Menelicche’: camminata urbana accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti all’entrata dei giardini, tra via Hope e Corso Inglesi, info 327 0824866 (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio



17.30. Per ‘Natale alla Pigna’, ‘Un regalo per Riccardo!’: ‘aperitivo solidale’ per aiutare Riccardo Battista, giovane della Pigna, a realizzare il sogno di avere una gamba bionica che gli possa permettere di ricominciare a vivere. Ristorante Urbicia Vivas, Piazza Oratorio dei Dolori 5 (ricavato delle consumazioni a sostegno della raccolta fondi aperta della famiglia di Riccardo)

21.00. Concerto pianistico di Cristiano Campucci a cura di ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond



IMPERIA



16.30. ‘Quando ancora ci chiamavamo compagni - I treni della felicità’ con Luigina Borgia: incontro, racconti e presentazione del libro ‘Cero anch'io su quel treno’ di Giacomo Rinaldi. CSA La Talpa e l'Orologio, regione Barcheto, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



10.00. Per la Festa di Santa Barbara, celebrazione religiosa officiata dal Parroco Thomas Le Bourhis alla Cattedrale Santa Maria Assunta della città Alta + corteo sino al Monumento ai caduti alla Marina San Giuseppe con deposizione di una corona (a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Ventimiglia

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

15.30. Convegno dal titolo ‘La condizione delle donne afghane: dalla libertà all’oscurantismo’ con introduzione e coordinamento a cura di Miriana Rebaudo. Intervengono: Avv. Ersilia Ferrante, Dott.ssa Emanuela Sabidussi, Dott. Mosè Carrara Sutour, Dott.ssa Alessandra Zunino. Sala ‘E. Salgari’ della Biblioteca Aprosiana, Piazzetta Bassi 1, ingresso gratuito. necessario green pass e mascherina

17.30. Presentazione del romanzo ‘Di un Amor DiVino’ (Alzani) di Roberto Capaccio, Luigi Tabarini e Viviana Trentin. Segue un ‘Vin d’honneur’. Salone Parrocchiale del Chiostro di Sant’Agostino (II piano), Via Cavour/Piazzetta Bassi 1, ingresso gratuito, necessari green passe e mascherina

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

16.00. ‘L’Elisir d’Amore’ di Gaetano Donizetti (prova generale) con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco, info 371 5807035 (più info)



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. Seconda edizione del mercatino natalizio ‘Aspettando Natale’ con bancarelle di artigianato creativo, laboratori artistici, dolci, formaggi e vini e molto altro. Partecipano Babbo Natale e i folletti di Villa Boselli. Piazza Marinella sul lungomare

DIANO MARINA

8.30. ‘Circuito del Pizzo d’Evigno’: escursione accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo presso il parcheggio in prossimità del Parco Pubblico le Giaiette, in Via Rossini, info 340 2440972 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA



10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. Week-end du Design et des Arts (3ª edizione). Palais des Congrès, Chemin des Sables 60, fino al 5 dicembre (più info)

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

15.00. Festival internazionale da danza contemporanea. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. Concerto di Benjamin Biolay al Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2021, concerto di David Hallyday. Opera de Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)



DOMENICA 5 DICEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Verdeggia-Passo di Collardente accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

9.00. Sanremo Marathon 2021. Partenza dalla Pista di Atletica di Pian di Poma(il programma a questo link)

10.00. 'Sanremo Christmas Village': tradizionali casette natalizie in piazza Borea d’Olmo e via Mameli (fino al 6 gennaio)



10.30. Commemorazione in ricordo dei tragici eventi del 19 novembre 1944, che videro cadere un giovanissimo abitante di Coldirodi, e la successiva deportazione di tutta la popolazione maschile nelle carceri nazifasciste. Cippo di Coldirodi

11.55. 37° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica categoria Optimist nello specchio acqueo antistante la città, premiazioni al termine (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio



IMPERIA



9.30. Imperia Winter Regatta 2019: evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città, fino all’8dicembre (più info)



9.30. Escursione da Borgo d’Oneglia a Sant’Agata accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli (10 euro). Ritrovo presso chiesa di San Michele a Borgo d’Oneglia, info 347 6006939 (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA



15.00. Presentazione volume ‘Fratelli tutti. Davvero’ (dodici persone in dialogo con il Cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi sul tema della fraternità. Partecipa il vescovo di Ventimiglia Sanremo Mons. Antonio Suetta. Chiesa Santuario Maria Ausiliatrice, in Via Colonnello Aprosio 433

16.30. Spettacolo teatrale ‘La stella a otto punte’ a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna, Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica h 16/19), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

16.00. XXXVI Inverno Musicale: ‘L’Elisir d’Amore’ di Gaetano Donizetti, con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco (ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria), info 371 5807035 (più info)

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Verdeggia-Passo di Collardente accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Escursione da Santo Stefano al Mare al Monte Selletta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo presso la torre di Santo Stefano (sede comune) oppure alle 9.00 davanti alla ex-stazione di Sanremo, info 327 0824866 (più info)

CERVO



9.00-14.00. ‘Trail del Ciapà’: gara competitiva di trail running con percorso sul territorio comunale di Cervo. Evento a cura della Dianese Outdoor. Partenza da via della Foce (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. Week-end du Design et des Arts (ultimo giorno della 3ª edizione). Palais des Congrès, Chemin des Sables 60 (più info)

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

16.00. Festival internazionale da danza contemporanea. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

12.00-16.00. 7ª edizione di ‘Kids Nite & Day’: Gala per bambini con Brunch Party, Spettacolo. Evento a sostegno dell'Associazione ‘Les enfants de Frankie’. Hôtel de Paris Monte-Carlo - Salle Empire (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.00. per la Serie Grande Stagione, Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Stanislav Kochanovsky con Rafał Blechacz, pianoforte. In programma: Weber Carl Maria von, Schumann Robert e Rachmaninov Sergueï. Auditorium Rainier III (più info)



NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





