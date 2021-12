Sanremo: a dicembre doppio appuntamento con gli aggiornamenti per allenatori della provincia

Serie di appuntamenti per i corsi d’aggiornamento 2021 per gli allenatori della nostra provincia. Lunedì 13 dicembre, a Sanremo (Pian di Poma e Club House Sanremo Rugby), dalle 15 alle 20 viene organizzato il 6° Modulo trattasi del corso B23 ed ha valore come ‘Terzo Corso II Ciclo’.

Lunedì 20 dicembre, nello stesso luogo, ma dalle 15.30 alle 20.30 viene organizzato il 7° Modulo (corso B31 ed ha valore come Primo Corso III Ciclo).

I relatori dei Corsi per la parte campo saranno Armando Caligaris, laureato in Scienze Motorie, è preparatore Atletico Professionista FIGC e FIP e psicomotricista funzionale, e Adriano Cadregari, coach cremasco (classe 1954) ,vanta esperienze con Pergocrema, Siracusa, Spezia, Atletico Catania, Brescello, Taranto, Lecco, Matera, Salernitana e Reggiana ed ha guidato importanti settori giovanili tra i quali Pergocrema, Atalanta, Fiorentina e Brescia (con cui ha vinto uno scudetto ed il prestigioso Viareggio).