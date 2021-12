Petanque: da domani in Francia scatta l'avventura alle fasi finali dell'Euro Cup per la San Giacomo Imperia

Domani, dalle 14.30, l'associazione San Giacomo Imperia, sui campi di Saint Yrieix su Charente (Bordeaux - Francia), inizierà la sua avventura europea nelle fasi finali della Euro Cup, la più importante competizione europea di petanque per club.

Il Presidente Davide La Monica: "C'è grande entusiasmo, con la vittoria del Campionato Italiano della massima categoria ci siamo guadagnati il pass per le fasi finali dell'Euro Cup 2021, la più importante competizione europea di Petanque riservata ai club, una vetrina importantissima per la nostra associazione ed in generale per la città di Imperia. Si tratta per il nostro Club della seconda partecipazione in assoluto, nel 2018 avevamo addirittura ottenuto una storica medaglia di bronzo. La nostra squadra, che purtroppo in questa edizione non sarà al completo a causa di alcune defezioni dell'ultima ora, è composta da atleti di livello internazionale ed è quindi attrezzata per raggiungere un piazzamento di prestigio. Ai nostri supporters, segnaliamo che sarà possibile seguire i risultati ed alcuni incontri dell'Euro Cup sulla pagina Facebook del Circolo San Giacomo”.

Il team dell'ASD San Giacomo Imperia è così composto:

- Direttore generale Silvio tortello

- CT Valter Gazzano

- Giocatori: Daniele Ghigliazza, Roberta Peirano, Adele Coscia, Saverio Amormino, Walter Torre, Christophe Calissi, Frederick Sciortino, Mickael Arcolao.