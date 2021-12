Pallamano: seconda vittoria in trasferta e primato in classifica per le donne della San Camillo Riviera

Seconda trasferta in terra francese e seconda vittoria per il team San Camillo Riviera Pallamano Imperia femminile. Con il successo sul Nizza Handball per 25-24 la squadra del capoluogo è prima in classifica con 11 punti.

“E' stata una vittoria costruita a nostra insaputa nel primo tempo concluso con il nostro vantaggio di sette lunghezze – dice il dirigente Piero Torielli - perchè nel secondo tempo le nostre avversari hanno attuato un gioco molto fisico al limite del regolamento. L'unico modo per contrastare il nostro gioco secondo il loro punto di vista. Comunque le ragazze sono state brave a concludere la partita in nostro favore”.

Tra le ragazze del coach Antonella Maglio va segnalata la prestazione del portiere Ariana Bocica e le brillanti realizzazioni di Giulia Repetto e Maria Traverso con 8 reti. Ora due settimane di riposo prima del primo incontro di ritorno contro il Cagnes il 18 dicembre.

La formazione: Sara Atzori, Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi reti 1, Valentina Cigna (5), Alessia Moisello, Alice Olivieri, Gioria Penno (2), Marianna Polimeno, Giulia Repetto (8), Marta Siviglia (1), Maria Traverso (8), Samira Wiedemann. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.