Pallacanestro: Giovanili U19 e U17, i risultati delle gare delle squadre dell’Imperia Basket

Under 19

Imperia Basket - Amatori Pall. Savona 70-69

Gli Under 19 della Bki riscattano l’opaca prova dell’esordio stagionale vincendo la prima partita tra le mura amiche della Maggi.

Partita ad alti ritmi con i savonesi che partono meglio ma padroni di casa pronti a reagire e a passare a condurre la gara. Il massimo vantaggio però arriva solo a 7 lunghezze a metà gara. Il terzo e l’ultimo quarto vanno avanti sul filo dell equilibrio fino agli ultimi minuti in cui i ragazzi di Coach Carbonetto riescono a spuntarla grazie a due buone giocate difensive e alla freddezza dai tiri liberi. Prossima settimana con altri due incontri difficili, mercoledì a Cogoleto e domenica in casa con il Loano E. Garassini.



Under 17

Imperia Basket - Sea Basket Sanremo 89-45

Continua la marcia a punteggio pieno degli Under 17 della BKI. Partenza di gara sottotono per i ragazzi imperiesi che faticano a trovare le misure agli avversari. Finalmente riusciti a trovare il ritmo partita inizia una gara a senso unico, difesa concentrata e attacco che ordinato anche contro la difesa a zona dei sanremesi. Solo l’ultimo quarto, a risultato ormai acquisto, rimane più equilibrato. Prossima partita contro la Cestistica Savonese