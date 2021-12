Muay Thai: bella vittoria del marocchino ma imperiese di adozione Ismail El Misbahi a Milano (Foto)

Si è svolto domenica scorsa, al Palasport di Pero in provincia di Milano, un evento sportivo al quale hanno partecipato tutti i migliori atleti di Muay Thai dilettantistico mondiale,

La manifestazione prevedeva una serie di combattimento a contatto pieno di Muay Thai (Boxe Thailandese). Tra i partecipanti anche Ismail El Misbahi, nato in Marocco e operaio alla ‘Ecofin’ di Imperia. Ha iniziato ad avvicinarsi alla boxe tailandese nel proprio paese di provenienza e ha approfondito la sua passione, scoprendo la vera ‘Muay Thai’ alla palestra ‘Tiger’ di Via Solaro a Sanremo, diretta dal Maestro Antonio Piccirillo.

Il match di domenica prevedeva che i due atleti si affrontassero sul ring per un numero di 3 round. Ismail El Misbahi ha battuto il francese Lenoir Vila. All’angolo italiano erano presenti: il Maestro Antonio Piccirillo, l’istruttore Christian Martini ed il Maestro Francesco Genovese.

“Il presidente dell'associazione Antonio Piccirillo, ringrazia in particolar modo a Sefano Ramos, che ha contribuito in maniera determinante allo svolgimento regolare della manifestazione, il vice Presidente dell'associazione Christian Martini, che ha dato un grande supporto tecnico per la sua esperienza di questa disciplina, Leo Mannino che si è prodigato affinché tutto lo staff si trovasse nelle migliori condizioni possibili per svolgere il proprio lavoro, e tutti i ragazzi della palestra che hanno permesso di svolgere degli allenamenti di preparazione alla gara. “Al termine dell'incontro e dopo la premiazione – dice Piccirillo - visto il bel risultato ottenuto, è stato richiesto di partecipare a tornei in diversi paesi europei, in particolare Francia, Romania, Svizzera e Germania”.