Coronavirus: picco di contagi oggi in provincia (148) e tasso di positività regionale in aumento (9,1%)

E’ sicuramente la giornata peggiore da diversi mesi, quella odierna in chiave Covid, sia in regione che nella nostra provincia. Cresce il tasso di positività mentre c’è il ‘picco’ di contagiati nell’imperiese e aumento di ricoverati, sia su base regionale che provinciale, dove rimangono invariate le terapie intensive.

Sono infatti 549 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.006 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 9.567 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 10,93 pari al 9,1%.

Nella nostra provincia si registrano ben 148 nuovi contagi, rispetto ai 115 del savonese, i 232 di Genova e i 53 di Spezia. Sono tre i morti in Liguria, dei quali due nel savonese (un uomo di 69 e una donna di 70) e uno a Genova (una donna di 93 anni).

Da evidenziare ancora una volta che, tra i 21 pazienti, ricoverati oggi in terapia intensiva nei diversi ospedali liguri, 19 sono non vaccinati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.824.035 (+6.006)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.216.495 (+9.567)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 122.948 (+549)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.842 (+141)

Casi per provincia di residenza

Imperia 944 (+65)

Savona 916 (+51)

Genova 2.933 (+17)

La Spezia 775 (-6)

Residenti fuori regione o estero 86 (+9)

Altro o in fase di verifica 188 (+5)

Totale 5.842 (+141)

Ospedalizzati: 177 (+8); 21 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 32 (+4); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 38 (+7); 5 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 27 (-2); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 34 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 25 (-); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 16 (-); 3 (+1)in terapia intensiva

*19 non vaccinati e 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 4.364 (+159)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 112.638 (+405)

Deceduti: 4.468 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 662 (+69)

Asl 2 - 724 (+44)

Asl 3 - 1.188 (-22)

Asl 4 - 504 (+46)

Asl 5 - 493 (-14)

Totale - 3.571 (+123)

Dati vaccinazioni 1/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.617.203

Somministrati: 2.478.908

Percentuale: 95%