Sanremo: due anni fa ci lasciava Rudy Peila, il ricordo di tanti amici e dei suoi colleghi

Due anni fa ci lasciava Rudy Peila, mancato all’affetto dei suoi cari al termine di una lunga malattia che lo aveva costretto a lasciare il suo lavoro, la sua grande passione, quella del cameraman e del tecnico video.

Rudy aveva 60 anni, era di Sanremo ed ha sempre lavorato nell’ambito televisivo. Lo ricordiamo all’inizio della sua carriera con in spalla la telecamera di TeleTris, una delle emittenti nate a fine anni ’70. Poi altre televisioni locali tra cui TeleGenova e, quindi, l’approdo in Rai, per la quale ha lavorato per tantissimi anni, proponendo le sue immagini di cronaca, spettacoli ed altro dal ponente ligure.

Oggi lo ricordano tutti i suoi amici tra cui Samantha, Angela, Bianca, Fabrizio, Andrea, Antonella, Lucia e Maurizio: “La fortuna è stata quella di averti conosciuto. Quel tavolino senza te non è più lo stesso”.