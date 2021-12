Imprenditrice ventimigliese dona metà del guadagno all’associazione: i ringraziamenti di ‘Noi4You’

Aiutare le donne. Non importa quanto o come, l’importante è farlo. Questo in sostanza il pensiero della titolare del negozio “èXnovo” di Ventimiglia, Doriana Bottini, che senza esitazioni ha chiamato l’Associazione NOI4YOU di Bordighera comunicando che avrebbe devoluto metà dell’incasso sulle vendite promozionali di venerdi 26 in occasione del Black Friday.

Al termine di una giornata lavorativa piuttosto 'tranquilla', Doriana Bottini ha comunque messo da parte circa 200 euro, che ha consegnato con grande soddisfazione ad una delle volontarie che per alcune ore è stata in negozio per fornire informazioni ai clienti sull’Associazione. Un gesto di grande generosità soprattutto se si considera le difficoltà che vivono i commerciati a causa della pandemia.

Un sentito ringraziamento a Doriana Bottini da parte dell’Associazione e dalla Presidente Laura Tibald che precisa “La nostra associazione non riceve fondi, pertanto le offerte raccolte permettono aiuti concreti alle donne in difficoltà e consentono la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla cultura del rispetto. Grazie di cuore alla Signora Bottini”.