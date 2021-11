Pallavolo: Prima divisione femminile, la Biesse Volley Team ArmaTaggia vince in trasferta a Sanremo

Vittoria non facile sul campo ostico del Riviera volley Sanremo, ma le ragazze di Mister Ferrari sono riuscite a portare a casa i tre punti.

In un mercato dei fiori ‘opaco’ le due squadre hanno dato vita ad un primo set combattuto, giocato punto a punto vinto dal Vtat 25-21 in 24 minuti. Secondo set con le ragazze di Sanremo sottotono che non riescono a imporre il loro gioco e subiscono un 25-17 che porta il Vtat Biesse ceramiche sul 2-0. Terzo set più combattuto, sempre giocato punto a punto fino al 10-13 per la squadra di casa; in questa azione di gioco il VTAT perde il palleggio per infortunio, per fortuna niente di grave, ma disunisce le ragazze che combattono fino all’ultimo ma perdono il set per 25-21.

Dopo qualche accorgimento tecnico-tattico del coach Ferrari, inizia il quarto set che vede la vittoria per 25-19 del Vtat. 3-1 quindi il risultato finale in una classifica che vede al primo posto appaiate Diano e Albenga a 6 punti e il Vtat Arma Taggia al secondo posto con 4 punti. Prossimo appuntamento l’11 dicembre alle 20 presso la palestra comunale ‘Ruffini’ a Taggia contro il Bordyvolley.