Nuoto: gli Esordienti della Rari Nantes Imperia al debutto stagionale con la Prima Prova Regionale. Le parole degli allenatori

Si percepisce tanta soddisfazione nelle parole dei due tecnici, Davide Dreossi e Giulio Ieriti, dopo la Prima Prova Regionale Esordienti del Ponente Ligure.

Sabato 27 novembre, alle 'Stadio del Nuoto di Albenga', i giovani giallorossi si sono messi in mostra con ottime prove.

Davide Dreossi, tecnico degli Esordienti A ha dapprima sottolineato gli ottimi crono di Giulio Bellini (5'14 sui 400 Stile Libero e 2'49 sui 200 Dorso) e Gianluca Gandolfo (1'23 sui 100 Rana), entrambi all'esordio e poi si è lasciato andare ad un commento soddisfatto:" In generale, è stata davvero una bella prova che serve per rimettersi in moto. Tecnicamente ci sono dei miglioramenti importanti. Sappiamo comunque che il percorso che ci attende è ancora lungo."

Quasi emozionato Giulio Ieriti, allenatore degli Esordienti B:" Che dire: prima prova da 110 e lode. Sono sincero mi aspettavo dei buoni risultati, ma non così importanti: super!

Sono molto contento per quanto riguarda gli aspetti tecnici: partenze, virate e nuotata, nonostante. Siamo un po' penalizzati sul fronte partenze e, nonostante sia stata la prima gara in assoluto per questi piccoli Esordienti B, posso solo che ritenermi fortunato.

Pochissimi errori nella nuotata che rivedremo sicuramente da lunedì in allenamento. Aspetto caratteriale eccezionale: hanno affrontato la gara pieni di entusiasmo e grinta, dalla prima all’ultima vasca. Assolutamente ineccepibili. Mi è stato chiesto, durante le gare, da una delle mie bimbe se fossi orgoglioso di loro, la mia risposta è stata ovviamente :" Sì!" e qui lo ribadisco e dico ad alta voce: sono orgoglioso e fiero di voi!

Ora testa al prossimo appuntamento con la seconda prova regionale. Avanti Rari!"