Judo: riparte anche l'attività giovanile, hanno partecipato società della province di Imperia e Savona

"E' stata un'opportunità di ritrovarsi per un allenamento sereno, ma anche occasione per il corpo arbitrale diretto da Ciro Rufino e Paolo d'Amico, per poter praticare dopo una lunga assenza dal mondo delle gare giovanili: non sono infatti mancate le occasioni di confronto tra gli atleti che si sono cimentati in prove di confronto diretto, e premiati tutti con una medaglia. Un timido ma importante tentativo di ridare a questi ragazzi un senso dei loro allenamenti e di ritorno alla normalità, nel rispetto delle linee guida FIJLKAM per una manifestazione di successo. La giornata è conclusa con la piena soddisfazione dei tecnici presenti e degli atleti che hanno potuto mettere in pratica quanto appreso nei loro dojo in questi ultimi mesi" - raccontano.