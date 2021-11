Calcio, vetrina da Serie A per Sanremese-Imperia: il derby si giocherà domenica alle 15

Con una nota sul proprio sito, il club biancoazzurro ha ufficializzato: Sanremese-Imperia si giocherà domenica 5 dicembre, con fischio d'inizio alle ore '15'.

Vetrina da Serie A per il 'derby della Riviera dei Fiori' che si preannuncia bollente. Secondo quanto raccolto, in un primo momento, il sodalizio matuziano avrebbe chiesto l'anticipo al sabato (in modo informale) ma senza trovare la sponda dal club neroazzurro. Sanremese ed Imperia hanno così lasciato invariato il programma.

Nel girone A di Serie D, tante squadre si sono accordate per anticipare al sabato i rispettivi match e preparare con maggiore tranquillità il prossimo turno infrasettimanale, che cadrà mercoledì 8 dicembre. Passata la 'partitissima' la Sanremese andrà a Bra mentre l'Imperia ospiterà il Casale: insomma, due impegni difficili.