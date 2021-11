Al campo di Pian di Poma un grande sabato di sport con il raggruppamento organizzato dal Sanremo Rugby (Foto)

Sabato di grande rugby giovanile sul campo di Pian di Poma con il raggruppamento che ha visto confrontarsi le formazioni Under 7, Under 9 e Under 11 di Sanremo Rugby, Imperia Rugby, Reds e CUS Genova. Ampia la presenza di pubblico e famiglie, sempre avvincenti le partite disputate con non poche soddisfazioni per i ragazzi del Sanremo Rugby.



Precisa e puntuale l’organizzazione resa possibile anche dal grande lavoro dello staff biancazzurro, dalla club house e dai tanti genitori che si sono messi a disposizione volontariamente per l’ottima riuscita della giornata.



“Complimenti a tutti gli allenatori e ai ragazzi per la qualità del loro gioco - dichiarano dal Sanremo Rugby - in campo si è visto sempre il giusto agonismo, sempre nel rispetto dell’avversario, ma con la giusta dose di voglia di vincere”.



“Sul campo abbiamo avuto circa un centinaio di ragazzi oltre a molti familiari, è stato il primo assaggio di ritorno a una competizione più impegnativa anche per misurare il lavoro fatto fino a oggi - aggiunge Diego Capelli, allenatore della Under 11 e responsabile del settore Scuola Rugby - i nostri genitori stanno facendo gruppo e attorno alla club house si sta creando un bell’insieme voglioso di stare insieme, fare festa e accogliere sempre più squadre con un’organizzazione precisa. Anche noi, come staff, stiamo crescendo sempre di più”.