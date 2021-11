Liceo musicale a Sanremo, Cerri: "Un nuovo percorso scolastico che si sposa con la vocazione naturale della città"

All'interno del piano di dimensionamento della rete scolastica e del piano dell'offerta formativa di Regione Liguria per l'anno scolastico 2022/23, approvato oggi in Consiglio Regionale, sono diverse le modifiche che interesseranno l'estremo ponente della Liguria, ma sicuramente quella principale riguarda l'attivazione di una sezione musicale, presso il liceo G.D. Cassini di Sanremo.

"Credo che il Piano di dimensionamento della rete scolastica ligure porti con sé una novità di grandissimo interesse per il nostro territorio, mi riferisco, ovviamente, all'attivazione della sezione musicale presso il liceo G.D. Cassini di Sanremo. - dichiara Chiara Cerri, consigliera regionale della Lista Toti Liguria - Si tratta di una proposta di offerta formativa estremamente importante per il nostro territorio e voglio ringraziare per questo l'assessore regionale alla Scuola, università e formazione, Ilaria Cavo, che ha creduto in maniera decisa nella costruzione di un nuovo percorso scolastico che si sposa con la vocazione naturale della città di Sanremo. Si tratta di una soluzione ragionata e condivisa con le componenti territoriali e con la direzione scolastica regionale che va ad arricchire in maniera significativa l'offerta scolastica".