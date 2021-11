Coronavirus: aumentano ancora i contagi nella nostra provincia, in una settimana crescita di oltre il 60%

Nuovo deciso aumento dei contagi, anche questa settimana nella nostra provincia. In sette giorni l’imperiese è passato da 431 a 677 con un rialzo pari al 63,66% rispetto ai sette giorni precedenti.

Una conferma dell’allargamento del virus anche se, nella nostra provincia e, più in generale in tutta la regione, la pressione ospedaliera sta reggendo. I ricoveri stanno aumentando ma, fortunatamente, non è ancora stato necessario allargare a Sanremo i reparti Covid, anche se l’Asl 1 Imperiese è pronta a farlo, in caso di necessità.

Questa settimana è Ventimiglia a far segnare il triste ‘primato’ dei contagiati in provincia, con 142 persone che sono positive, ben 77 (il 45,77%) in più della settimana scorsa. Imperia vede 135 contagiati, 36 in più di una settimana fa (+26,66%). Dopo la discesa di sette giorni fa, Sanremo risale ma rimane al terzo posto in provincia, passando da 80 a 115 contagiati (il 30,43% in più)

Netto rialzo anche per Camporosso, che raddoppia i suoi contagiati, passando da 27 a 55. Situazione simile a Taggia, da 29 a 41 e a Bordighera, da 17 a 29. Mentre Dolceacqua cresce leggermente, da 12 a 14, scendono i contagi a Vallecrosia (da 12 a 11). Crescono nuovamente a Diano Marina, da 5 a 13, a Cipressa e San Lorenzo al Mare, rispettivamente da 4 a 12 e da 4 a 10.

Questa la situazione negli altri comuni: Isolabona 7; Armo, Diano Castello, Dolcedo e Villa Faraldi 6; Badalucco, Ospedaletti e San Bartolomeo al Mare 5; Castellaro e Pontedassio 4; Apricale, Diano San Pietro e Vallebona 3, Castelvittorio, Civezza, Diano Arentino, Pieve di Teco, Pornassio, Prelà, Ranzo e Triora; Cosio D'Arroscia, Costarainera, Montalto Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Soldano 1.

Salgono decisamente anche le ‘sorveglianze attive’, passando dalle 819 della settimana scorsa alle 1.351 di oggi (+62,99%). In questo caso i numeri più elevati riguarano: Ventimiglia 348, Imperia 257 e Sanremo 227.

Sono ‘covid free’, ovvero senza contagiati: Airole, Aquila D'Arroscia, Aurigo, Bajardo, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Terzorio, Vasia e Vessalico.