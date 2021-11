Pallavolo: tutti i risultati delle formazioni dell'Imperia Volley, prosegue la striscia positiva della prima squadra

Settimana ricca di gare per le formazioni dell’Imperia Volley. Nel campionato regionale, giunto alla 4a giornata, continua la striscia positiva della formazione maschile che ad Albisola si impone con un netto 3/0. Con tre vittorie su quattro gare i ragazzi di Massimiliano Niggi, si insediano al terzo posto della classifica provvisoria. Prossimo impegno sabato alle 21 al Palasport di Imperia con i savonesi dell’Axa Maremola Volley, formazione che ad oggi ha totalizzato solamente una vittoria su quattro incontri disputati.

Nulla da fare per la formazione femminile. L’esperienza delle andoresi del Gabbiano ha la meglio sulla gioventù delle imperiesi che in termini di età “regalano” alle ospiti mediamente nove anni. Prossimo impegno sabato alle 20.45 in trasferta con il Genova Volley, formazione ampiamente alla portata di Enotarpi e compagne.

Risultati alterni nei campionati territoriali. Brilla la formazione U16 che nel turno infrasettimanale si impone con un netto 3/0 con le dianesi targate Estetica Nefertari. Con la seconda vittoria in altrettante gare, le imperiesi guidano la classifica del loro girone. Esordio con vittoria anche per la formazione U14 di Pietro Ravoncoli e Gianluca Melchiorre. Al palasport di Imperia, si impongono 3/0 con le loanesi del S. Pio X.

Semaforo rosso per le formazioni di 1a Divisione e U18 alla ricerca della prima vittoria, uscite sconfitte con lo stesso punteggio rispettivamente con le dianesi del Caffè Il Chicco e le bordigotte dell’Autodem Fortunato.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D Maschile e Femminile

4a Giornata - Serie D/M

Albisola Pallavolo – Imperia Volley 0 - 3 (21/25-17/25-19/25)

Serie D/F Girone A

Imperia Volley – Gabbiano Volley Andora 0 - 3 (15/25-9/25-16/25)

CAMPIONATO TERRITORIALE U16B - 2a Giornata

Imperia Volley – Estetica Nefertari Diano Marina 3 – 0 (25/10-25/13-25/15)

CAMPIONATO TERRITORIALE U14A - 1a Giornata

Imperia Volley – S. Pio X Loano Volley 3 – 0 (25/14-25/17-25/19)

CAMPIONATO TERRITORIALE U18A – 3a Giornata

Imperia Volley - Bordy Autodem Fortunato 0 -3 (18/25-13/25-20/25)

CAMPIONATO TERRITORIALE 1° Div.ne A

Imperia Volley – Caffè Il Chicco Diano Marina 0 – 3 (6/25-11/25-13/25)