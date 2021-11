Pallanuoto: i risultati delle giovanili della Rari Nantes Imperia nel week-end appena trascorso

Nel week-end appena trascorso la Rari Nantes Imperia ha raccolto due vittorie e altrettante sconfitte con le selezioni giovanili.

UNDER 18 MASCHILE

Nelle due gare domenicali, la formazione allenata da Andrea Pisano è stata sconfitta da Rari Nantes Savona e da Torino'81. Nel derby ligure, i giallorossi hanno ceduto 3-27 contro i forti savonesi (doppietta di Cipriani e gol di Parolini); nel secondo match invece sono incappati in una sconfitta per 15-5 (in gol Milani due volte, Parolini, Rombo e Mazzariol).

UNDER 16 MASCHILE

La squadra di Enrico Gerbò ha ottenuto una larga vittoria nella vasca del Crocera Stadium con il punteggio di 2-31. L'allenatore ha potuto dare spazio anche a tanti atleti sotto-leva.

UNDER 14 MISTA

Bel successo anche per la squadra (nella foto) allenata dal tandem Stieber-Giulini che ha battuto, a domicilio, la Doria Loano 7-24. Da segnalare le sei reti di Cerlienco e i pokerissimi di RIcciardi e Gerbore.