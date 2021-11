Golfo Dianese. Cambio della guardia al vertice, Moreno Pastor subentra a Denis Muca

Attualmente il Golfo Dianese milita nel campionato di Promozione ligure, girone A, e con risultati altalenanti naviga a metà classifica. Ieri comunque è arrivata una bella vittoria in rimonta sulla Veloce: dopo il vantaggio ospite di Fanelli, Mrahi e Dominci hanno ribaltato il risultato a favore della squadra di Mister Colavito.

I continui avvicendamenti in casa giallorossoblu erano cominciati l' indomani delle elezioni comunali a Diano Marina, quando l'allora numero 1 del sodalizio Luca Spandre e il direttore generale Francesco Bregolin, neo-eletti in Consiglio, avevano deciso di cedere il passo proprio a Muca, ai tempi vicepresidente . Dopo poco più di un mese, è giunto il nuovo cambio.

Nel corso della serata, Moreno Pastor ha ringraziato Denis Muca per quanto fatto nel periodo della sua presidenza e ha sottolineato il desiderio di lavorare in armonia con i dirigenti, che saranno fondamentali nella realizzazione dei progetti futuri proposti dal direttivo. Il neo presidente ha anche rimarcato la necessità di reperire sponsor che rafforzino economicamente la società in ottica di un crescente sviluppo tecnico del settore giovanile e di un mantenimento di categoria della prima squadra.