Basket. Successo ad Albenga per la Under 13 del Sea Basket Sanremo

Trasferta vittoriosa ad Albenga per gli Under 13 del Sea Basket Sanremo, categoria riservata ai nati nel 2009 e nel 2010.

“Siamo molto contenti di questa squadra - dichiara il coach Mauro Bonino - non potevamo iniziare meglio andando a vincere contro una squadra ben allenata e di notevole tradizione societaria”.