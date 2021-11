Ventimiglia: l'Amministrazione non ha assegnato i posti di 'Cala del Forte', interrogazione del PD

"Dopo 6 mesi dall'inaugurazione del Porto di Cala del Forte nella città di Ventimiglia, a tutt'oggi l'amministrazione non ha predisposto alcun provvedimento per definire le modalità di assegnazione dei 24 posti barca di cui dispone, in virtù della convenzione stipulata".

E' questa l'accusa del Circolo Pd di Ventimiglia, che prosegue: "Eppure, si tratta di 24 posti da 6,5 metri destinati alla nautica sociale ed alla pesca, particolarmente richiesti, e che darebbero anche introiti al Comune".