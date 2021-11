Diano Marina contro i totalitarismi, il consiglio comunale approva la mozione del presidente Bregolin: l'ente aderisce alla giornata europea (foto)

All’esame del consiglio comunale di Diano Marina, in programma questa sera, anche la mozione contro i totalitarismi e l'istituzione della Giornata europea, il 23 agosto, di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari. La mozione è stata presentata e illustrata dal presidente del civico consesso, Francesco Bregolin.

Sul punto è intervenuto il capogruppo di 'Diano Domani', Francesco Parrella, condividendo la mozione, ma rammaricandosi per l’individuazione del giorno, il 23 agosto, che non permette il coinvolgimento delle scuole come invece, prevede la mozione stessa.

“Nel nostro piccolo - ha affermato Parrella- nella nostra azione quotidiana dobbiamo combattere anche noi per evitare totalitarismi di ogni genere. Ognuno reciterà il proprio ruolo di maggioranza e opposizione”. La pratica è stata approvata all’unanimità.