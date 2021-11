Bordighera: Natale all'insegna della musica, teatro, mercatini, presepe e tanto altro da scoprire

“ Il programma di eventi della stagione invernale: musica, teatro, mercatini, presepi, animazione per le vie. Scoprite le luci e i colori del Natale di Bordighera ”.

Sono queste le parole del Vittorio Ingenito. Parole di entusiasmo ed orgoglio per le manifestazioni in programma che riguardano il periodo natalizio. Molti eventi ed iniziative e naturalmente l'invito è quello di trascorrere le feste nella Città delle Palme scoprire Bordighera.

Musica, teatro, mercatini, presepe e animazione lungo le strade della città in un programma tutto da vivere dedicato a tutte le età e adatto a tutti i gusti.