Bordighera: giganti del mare, rimboschimento e profondo oceano nella terza giornata del “Ponente International Film Festival”

Commozione e applausi per il film Il sole dentro alla serata inaugurale del Ponente International Film Festival, in cui il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha anche consegnato una Targa allo scenografo Giuliano Pannuti, «architetto del cinema», «per la creatività e l’eleganza con cui realizza le sue opere d’arte scenografica». Suo l’imaginifico mondo dove si svolge la storia de Il sole dentro, che Pannuti, scenografo per i più importanti registi (su tutti, Pupi Avati e Carlo Verdone), ha definito domenica sera, di fronte alla platea del cinema Zeni, «più che un film, un’opera, in cui tutti si sono impegnati con amore», in dialogo con Anna Scotton. Intanto, prosegue con successo la programmazione del Piff. Martedì, terza giornata con un ricco calendario di proiezioni: la mattina ci si tufferà in mare aperto insieme ai giganti del mare con Il faro delle orche; nel pomeriggio, la voce di Toni Servillo guiderà gli spettatori alla scoperta del corto d’animazione L’uomo che piantava gli alberi, mentre più tardi ci si immergerà nel Profondo blu. Ospiti della giornata, la biologa Manuela Galli e il giornalista Giancarlo Pignatta.

Ecco, nel dettaglio, il programma di martedì 30 novembre. La mattina si tornerà al Cinema Olimpia, dalle 10,30, per l’intervento della dottoressa Manuela Galli, biologa marina. A seguire, dalle 11 alle 13 Il faro delle orche (Argentina/Spagna 2016, 110’): storia vera del viaggio dalla Spagna fino alla Patagonia di Lola e del piccolo Tristan in cui i veri protagonisti sono questi esemplari di giganti del mare dalla livrea tanto elegante e raffinata da sembrare un abito da sera.

La giornata proseguirà al Cinema Zeni: alle 18, la presentazione degli spot promozionali della Regione Liguria: una Regione per ogni stagione, introdurrà La storia del palmeto storico a cura di Giancarlo Pignatta (presidente delegato sezione Ponente ligure Italia Nostra), giornalista, presidente della Compagnia d’a’ Pàrmura impegnato in molte attività culturali per la città: un angolo prezioso, un piccolo paradiso botanico per le piante che hanno dato lustro e fama alla città di Bordighera, nota nel mondo come la Città delle Palme.

A seguire, alle 19,30 L’uomo che piantava gli alberi (Franca/Canada 1988, 30’), la storia vera di Elzéard Bouffier, solitario pastore che, agli inizi del Novecento, sulle montagne del sud della Francia dove si era ritirato, inizia un segreto rimboschimento, piantando col suo bastone appuntito migliaia di ghiande. Infine, alle 21, il documentario Profondo Blu (Gran Bretagna 2020, 90’).

Ingresso gratuito con green pass obbligatorio.