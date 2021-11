Preoccupante serie di furti in casa sulle alture di Sanremo, ladri in azione a San Bartolomeo e San Giacomo

Sono giorni di grande apprensione sulle alture di Sanremo per una serie di furti in casa. Le zone più colpite sembrano essere quelle di San Bartolomeo e San Giacomo.

I ladri entrano in azione la notte, ma anche durante il pomeriggio.

I residenti stanno denunciando gli episodi sui social e si aiutano a vicenda sui gruppi Whatsapp. Ma la richiesta arriva forte e chiara alle forze dell'ordine: servono più controlli.

Pare che la situazione sia particolarmente peggiorata negli ultimi giorni, specie a ridosso dei fine settimana.