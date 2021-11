Target: Spin-Wave, trasformare i desideri informatici in realtà

Target con Ilaria Salerno |

L’azienda nasce nel 2006 proponendosi inizialmente come servizio di consulenza nel campo dell’ottica/fotonica, delle sue applicazioni nelle telecomunicazioni ed in altri settori ad essa connessi. La Spin-Wave offre ai clienti consulenze per le applicazioni di semiconduttori in silicio, sempre negli stessi ambiti e nel settore delle energie alternative. Promuove inoltre i rapporti tra aziende ed enti High Tech italiani e stranieri che al loro interno possano prevedere partnership per vendite di prodotti italiani all’esterno e viceversa, trasferimenti di tecnologie e progetti congiunti di R&D su tecnologie e prodotti che possano vedere coinvolti anche enti di ricerca scientifica istituzionali di differenti paesi. Nel 2008 la Spin-Wave cambia strategia e si orienta verso il mondo della produzione di software gestionali tailor-made e, dal 2010, delle sue applicazioni nel campo delle energie alternative, investendo in questo nuovo ramo d’azienda gran parte delle risorse. La nuova mission dell’azienda è sicuramente quella di diventare leader nel settore della produzione e commercializzazione di software gestionali tailor-made. I software sviluppati posseggono un’impronta di unicità e facilità di utilizzo tale da renderli inconfondibili rispetto ad altri. Nell’implementare le piattaforme gestionali richieste la Spin-Wave applica una particolare filosofia di “gestione del dato”, dando ai prodotti una User Interface che permetta un approccio facile anche ai non addetti e una flessibilità, modularità e scalabilità molto apprezzata da clienti e utilizzatori finali. Tutti i prodotti software implementati sono sempre personalizzabili ed evolvibili rapidamente con costi ragionevoli. Tra i numerosi clienti l’azienda vanta gruppi industriali ed importanti società italiane ed estere, PMI ed enti della Pubblica Amministrazione.

Ilaria Salerno

