Sanremo: la Legione Phoenix di Ospedaletti vince il torneo 'Ghost Target' a monte Bignone (Foto)

In questa ultima freddissima domenica di novembre sulle alture di Sanremo (zona est di Monte Bignone), si é svolto il torneo organizzato, come sempre in modo impeccabile, dal soft air club ‘Riviera dei Fiori’ denominato ‘Ghost Target’ che si svolgeva su 5 Obj.

10 squadre iscritte alla competizione 9 provenienti dal Ponente ligure e 1 dal Piemonte che da alcuni anni ha sempre spadroneggiato e vinto risultando imbattibile, ma quest'anno il soft air club Legione Phoenix di Ospedaletti con una delle sue tre squadre iscritte é riuscita nell'incredibile impresa. Battere i fortissimi, e fino ad ora imbattuti ‘Androids’, club di fama nazionale e campioni Italiani arrivando a pari punti ma impiegando cinque minuti in meno sul tempo totale per concludere i 5 Obj.

L'inossidabile Presidente del club, Tiziana Alborno, é rimasta accanto ai suoi ragazzi attendendoli al campo base fino alla premiazione, nonostante la temperatura non abbia mai superato i 2°, per festeggiare e ritirare i premi con loro. Le altre due squadre hanno onorevolmente occupato rispettivamente il 5° e l'8° posto. Un piccolo club nato nel 2017 che piano piano sta crescendo ed ha già ottenuto buoni risultati grazie alla continua collaborazione di tutti i componenti che ogni domenica si impegnano sui campi di gioco per simulare varie situazioni riscontrabili durante i tornei.

Per chi volesse provare a cimentarsi in questo sport con il nostro club può contattare Fabrizio 335 5242216 per avere informazioni e delucidazioni in merito.