Pallacanestro: Serie D, nulla da fare per il Bvc Sanremo battuto dal New Basket Alassio

New Basket Ponente Alassio-Bvc Sanremo 78-60 (20-13; 25-20; 24-14; 9-13)

New Basket: Revetria 9, Garibaldi 4, Robaldo 8, Mola 13, Lila 1, Arienti 9, Manfredi 4, Arrighetti 10, Noumeri 15, Varaldo 3, Bertolano, Iaria 2. Coach: Ciravegna.

Bvc Sanremo: Massa 17, Trivieri 17, Tacconi Daniele 5, Deda, Navaglia 1, Sartore Lorenzo 18, Gastaud 2. Coach: Alessandro Veneziano.

Niente da fare per un Bvc Sanremo largamento incompleto (mancavano Davide Tacconi, Tavanti, Loris e Denis Markishiq, oltre all’infortunato Deda in panchina per onor di firma) sul parquet alassino del New Basket.

“Troppe assenze, ci abbiamo provato ma alla distanza la fatica e la panchina corta si sono fatte sentire” dice il presidente-giocatore Alessandro Deda.