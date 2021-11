Calcio: dopo l'aggressione torna in campo l'arbitro Fabio Fiorello, la Sanremese gli ha donato una maglia

In occasione della 9ª giornata del campionato Juniores Nazionali tra Sanremese e Lavagnese, la società biancazzurra ha omaggiato con una maglia ufficiale personalizzata il direttore di gara Fabio Fioriello che lo scorso fine settimana era stato aggredito durante un incontro di Seconda Categoria. "Per fortuna, Fioriello si è ristabilito velocemente ed è stato designato per dirigere il derby ligure disputatosi oggi a Pian di Poma, a cui è accorso anche il designatore della sez. imperiese dell’AIA, Luigi Rambaldi che ha premiato l’arbitro con una targa" - spiegano dalla Sanremese che alla consegna era rappresentata da Gianni Brancatisano (Responsabile del Settore Giovanile) e Vincenzo Stragapede (Segreteria Settore Giovanile).