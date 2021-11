Riva Ligure: si schianta con l'auto contro un guardrail e si allontana a piedi, indagini dei carabinieri

Ieri sera un'auto si è schiantata contro un guardrail a Riva Ligure, sul confine con Arma di Taggia. L'impatto è stato molto violento, il mezzo è andato distrutto nella parte anteriore. Nessuna traccia invece del conducente. Stando ad alcune testimonianze raccolte sul luogo dell'accaduto, sembra che il guidatore dopo il sinistro sia riuscito a uscire dall'abitacolo per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Non è chiaro il motivo di questa azione ma in queste ore i carabinieri stanno procedendo a risalire alla persona. Dai primi accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti.