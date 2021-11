CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 28 novembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ENCANTO – ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard - con le voci di Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda, Charise Castro Smith – Animazione/Avventura/Commedia - "Storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- GHOSTBUSTERS - LEGACY – ore 15.00 - 17.15 - 19.30 - 21.45 – di Jason Reitman - con Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul Rudd, Bill Murray - Azione - "Dopo essersi trasferiti con la madre a Summerville, una piccola città di provincia, i fratelli Trevor e Pheobe scoprono di avere una connessione con gli Acchiappafantasmi originali, e che la stramba casa che hanno ereditato dal nonno nasconde ben più di un segreto. Intanto a Summerville si succedono terremoti quasi ogni giorno, attirando l'attenzione del professore di scienze della scuola che non riesce a trovare una spiegazione razionale o scientifica per le scosse sismiche…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PER TUTTA LA VITA – ore 15.10 - 17.10 - 19.00 – di Paolo Costella - con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu - Commedia - "’Finché morte non vi separi...’ E se invece della morte a separarvi fosse un giudice che dichiara nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo 'sì', dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? È quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Quattro, in particolare, sono le coppie le cui vicende, intrecciate tra loro, seguiamo con maggiore interesse, con la tensione che cresce mano a mano che il fatidico giorno in cui ripromettersi amore eterno si avvicina. Il secondo fatidico 'sì' segnerà per tutti l'inizio di una nuova vita…”

Voto della critica: **

- ETERNALS – ore 21.00 – di Chloé Zhao - con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantasy - "Gli Eterni, un gruppo di eroi immortali, creati dai Celestiali per combattere contro i Devianti, sono rimasti nell'ombra sul pianeta Terra per migliaia di anni. I loro ordini erano di rimanere nascosti e di non interferire in guerre, carestie o minacce aliene, a meno che i Devianti non fossero coinvolti. Adesso però gli Eterni sono usciti allo scoperto perchè qualcosa sta per cambiare…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- È STATA LA MANO DI DIO – ore 15.30 - 17.30 - 21.30 – di Paolo Sorrentino - con Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri - Drammatico - "La storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l'arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s'intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto…"

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – ore 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Johannes Roberts - con Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Avan Jogia – Azione/Horror - "Quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita…”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SOTTO LE STELLE DI PARIGI – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Claus Drexel - con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet, Raphaël Thierry - Drammatico - "Christine vive da molti anni per le strade di Parigi, isolata dalla famiglia e dagli amici. In una fredda notte d'inverno, un bambino di otto anni si presenta davanti al suo rifugio. Si chiama Suli, non parla la sua lingua, ed è stato separato dalla madre. Uniti dalla loro condizione marginale, i due intraprendono un viaggio emotivo e pieno di tenerezza per ritrovare la madre di Suli. Sotto le stelle di Parigi, i due impareranno a conoscersi e Christine riscoprirà il calore di un'umanità che credeva perduta. Basato su una storia vera…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA – ore 17.00 - 20.15 – di Volfango De Biasi - con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Pasquale Petrolo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo - Commedia - "Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, così per l'uomo giunge il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia, non meno ‘mostruosa’ nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. L'unione con una comune mortale non è da dare per scontata…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IO SONO BABBO NATALE – ore 17.15 – di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari - Commedia - "Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?…”

Voto della critica: ***

- PROMISES – ore 20.00 – di Amanda Sthers - con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Kris Marshall, Cara Theobold - Drammatico - "Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un'infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d'arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo, attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

- PONENTE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - ore 18.30 (la programmazione QUI)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****





