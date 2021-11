Sanremo: a Pian di Nave 'L'amore cieco' una maratona artistica per dire 'No' alla violenza di genere

Oggi pomeriggio a Pian di Nave, a Sanremo, si è è svolto "L'amore cieco," una maratona artistico culturale per dire no alla violenza sulle donne. Si tratta di una iniziativa organizzata dal gruppo 'Insieme in panchina'. Un'iniziativa che si è svolta con il patrocinio del Comune di Sanremo e del Centro provinciale anti violenza.



L'evento è stato curato dalla dott.ssa Noemi Angelini (responsabile del centro antiviolenza) insieme a Maria Ghizzardi, Marta Laveneziana e Agata Amaretti. L'amministrazione comunale ha dimostrato sensibilità e vicinanza con la presenza della vicesindaco Costanza Pireri. Numerosi artisti si sono alternati per testimoniare in modo chiaro e inequivocabile un secco 'no' alla violenza di genere.



Un problema che riguarda da vicino la provincia di Imperia dove i casi sono tanti, ben 154 nel 2021 quelli trattati dal centro antiviolenza provinciale, 36 sul distretto sanremese. Un dato drammaticamente in crescita rispetto ai 99 casi totali, segnalati nel 2020.