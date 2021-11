A Taggia l'inaugurazione della sede dell'ANMI, "Una volta marinaio... marinaio per sempre"

È stata inaugurata a Taggia la nuova sede sociale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia - gruppo Zunino Pietro. La cerimonia si è svolta contestualmente alle celebrazioni per Santa Barbara.



Gli onori di casa per l'ANMI sono stati fatti da Marco Izetta e Giorgio Arnaldi. All’iniziativa sono intervenute anche le autorità con mons. Antonio Arnaldi, l'amministrazione cittadina con il sindaco Mario Conio, accompagnato dal vicesindaco Espedito Longobardi, dalla presidente del consiglio comunale Laura Cane, dall’assessore Barbara Dumarte e dalla consigliere comunale Chiara Cerri. Non mancavano anche i rappresentanti della Polizia Locale, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia Costiera.

Presenti per l’occasione anche le tante associazioni d’arma del territorio che hanno risposto con spirito d’unione alla chiamata dell’ANMI di Taggia. Dopo la cerimonia religiosa i presenti hanno dato vita a un corteo, aperto dalla banda Pasquale Anfossi. Inoltre è stato reso omaggio ai marinai tabiesi caduti, ponendo una corona d’alloro al cippo presso il giardino Marinai d’Italia.La cerimonia si è chiusa in piazza Cavour con gli interventi dei rappresentanti dell'ANMI e del primo cittadino. Conio ha anche tagliato il nastro all'ingresso della nuova sede. Nei locali di via Pasquale Anfossi si trovano cimeli, crest, modelli, strumenti di navigazione, foto d'epoca e tutto ciò che testimonia la passione e l'amore per il mare vissuto da tante generazioni di tabiesi a cui oggi si è reso omaggio. Come recita il motto all'ingresso: "Una volta marinaio... marinaio per sempre".