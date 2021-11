Calcio: domenica l'Imperia sfida il Vado dei grandi ex al 'Ciccione', ecco i convocati neroazzurri

Tutto pronto al 'Nino Ciccione' per Imperia-Vado, in programma domenica 28 novembre con fischio d'inizio alle ore 15:00.

I neroazzurri di Nicola Ascoli vogliono interrompere la striscia che li vede sconfitti da tre partite consecutivamente. Di fronte un Vado che ha pareggiato sei delle ultime sette partite.

Entrambe le squadre hanno avuto grosse difficoltà a trovare la via della rete, un solo gol nelle ultime tre gare, ma questo derby ligure metterà in palio tre punti fondamentali per risollevarsi dai bassifondi. L'Imperia, al momento, è quartultima con 11 punti ; sopra, con tre lunghezze di vantaggio, il Vado che comunque chiude il 'mischione' al centro-classifica.

Mister Ascoli, pian piano, ritrova tutti i pezzi: rientra Carletti dalla squalifica e sono ristabiliti il centrocampista Di Lauri e il difensore Petti, dovrà fare a meno del solo Luigi Castaldo. Questa la lista completa dei convocati dell'Imperia: Caruso, Bova, Carletti, Fazio, Mara, Petti, Montanari, Fabbri, Kacellari, Foti, Fatnassi, Giglio, Coppola, Demontis, Di Lauri, Cappelluzzo, Minasso, Cassata, Canovi, Bacherotti.

Dall'altro lato, il tecnico Matteo Solari dovrà fare a meno di Loreto LoBosco che rimarrà fuori dai campi per due mesi per infortunio. Per il suo stretto legame sportivo con Ascoli, era sicuramente uno dei protagonisti più attesi. Invece sarà della partita il centrocampista Nicholas Costantini che insieme a Capra, Di Salvatore, De Bode e Gandolfo formerà il pacchetto dei grandi ex .

A dirigere la partita valida per la 13° giornata di Serie D, girone A, sarà il signor Federico Olmi Zippilli, della sezione di Mantova, che già aveva arbitrato i nerazzurri nella scorsa stagione, Imperia-Lavagnese terminata 0-2.

Sarà coadiuvato dai signori Gheorghe Mititelu, della sezione di Torino, che già era stato l'assistente 1 nel Vado-Imperia, (terminata 1-1) dell'ultimo campionato, e da Leonardo Umbrella, di Nichelino.