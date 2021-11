Calcio a 5: serie C, brutta prestazione dell'Airole ad Imperia. I nerazzurri si impongono per 5-1

Una delle più brutte prestazioni stagionali ha consegnato ieri sera all’Airole la terza sconfitta nel campionato 2021-22 di Serie C di calcio a 5 della Liguria. Nella quinta giornata del girone A infatti i biancoverdi hanno ceduto per 5-1 sul campo dell’Imperia al termine di una gara opaca in cui non sono mai entrati in partita.

Primo tempo contraddistinto dalle prodezze balistiche dei nerazzurri che si portavano sul 3-0 grazie a tiri potenti e precisi dalla distanza senza concedere repliche agli ospiti ancora una volta scesi in campo fortemente rimaneggiati e con due soli cambi a disposizione. Poco prima dell’intervallo una rete su azione personale di Guidetti, migliore in campo ed autore di una tripletta, portava poi a 4 le marcature dei padroni di casa che nella ripresa si limitavano così a gestire il risultato siglando la quinta rete con Luca Bianco dopo un rimpallo sul palo.

Il gol della bandiera dell’Airole, dopo alcune occasioni ben neutralizzate dal portiere locale, portava infine la firma di Mirko Trinchero grazie ad un missile su punizione che non serviva però a riaprire neppure parzialmente il match.

I biancoverdi restano quindi a sei punti in classifica in attesa della partita di venerdì prossimo in casa contro il Santo Stefano che segnerà il ritorno in campo di Vincenzo Gullace dopo tre giornate di squalifica. Un match che l’Airole dovrà cercare di vincere a tutti i costi per tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive.