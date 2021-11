Ventimiglia: omicidio dell'altra notte, Igor Cassini "Lite iniziata davanti al mio negozio, servono più telecamere"

“Un lavoro intenso, senza soste, 365 giorni all’anno, sempre in prima linea, svolto in silenzio e coordinato in modo ottimale che deve fare i conti con crescenti fattori di rischio e di disagio sociale ed economico”.

In questo modo interviene anche il Consigliere di Dolceacqua Igor Cassini (che ha un esercizio commerciale nella città di confine), ringraziando i Carabinieri per l’arresto del presunto assassino del sudanese ucciso la scorsa notte a Ventimiglia.

“Voglio anche sollecitare l'Amministrazione comunale di Ventimiglia a installare impianti di videosorveglianza, soprattutto in via Cavour che, oltre ad essere l’arteria principale di Ventimiglia, è anche quella dove si trova la maggior parte delle attività commerciali”.

Cassini, davanti al cui negozio è iniziata la lite tra i due sudanesi, chiede più telecamere: “Per poter prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale. Proprio in via Cavour la scorsa notte è iniziato l'accoltellamento , e magari se non era per le telecamere dei privati ad oggi l’assassino forse non aveva ancora un volto”.