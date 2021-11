Ventimiglia: omicidio a Roverino, Scullino si complimenta per l'arresto dell'assassino "Nuovo percorso"

Il sindaco Gaetano Scullino e a nome dell'amministrazione comunale ha espresso grande apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine per il fermo di un cittadino sudanese, irregolare, ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale a Roverino.



"Un sentito grazie ai carabinieri della Compagnia di Ventimiglia e del Nucleo Investigativo di Imperia che nella nottata hanno proceduto all'arresto dell'extracomunitario accusato di omicidio. Altri fatti gravi sono accaduti purtroppo in questi giorni da parte di extracomunitari, un tentato furto con aggressione, lancio di pietre verso una mamma con bambino" - rammenta il sindaco Scullino.



"Le Forze dell'Ordine, tutte, stanno facendo un ottimo lavoro, spero che presto aumentino le espulsioni, già iniziate, degli extracomunitari irregolari che non sono pochi. - analizza - Ho molta fiducia nell'operato del nuovo Prefetto, Questore e dei vertici provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Insieme abbiamo iniziato un nuovo percorso che contrappone la tolleranza zero verso i balordi a un progetto di accoglienza per le donne, bambini e chi ne ha davvero bisogno".