Ventimiglia: il furto di un cellulare all'origine della lite che ha portato all'omicidio del migrante a Roverino

Mentre il 35enne sudanese, A.H., che l’altra notte ha ucciso il connazionale sotto il cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, è in attesa dell’udienza di convalida (fissata per lunedì prossimo in tribunale), proseguono le indagini dei Carabinieri che hanno stanotte arrestato il colpevole.

Dall’interrogatorio dell’assassino è emerso che, la lite tra i due, è stata generata dal furto o tentato tale di un telefono cellulare. Dalle parole si è presto passati ai fatti e l’uomo ha così colpito il connazionale, morto poco dopo.

Secondo quanto appurato sembra che alcuni nigeriani, che erano vicini al luogo dell’omicidio, abbiano cercato di dare l’allarme nell’immediatezza dei fatti, ma senza riuscirvi. Solo la mattina dopo, un altro migrante ha scoperto il corpo senza vita della vittima, chiamando i Carabinieri.

Nel corso della nottata, i militari della Compagnia di Ventimiglia e del Nucleo Investigativo di Imperia hanno proceduto al fermo nei confronti del sudanese 35enne, irregolare e ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale rinvenuto cadavere nella mattinata di ieri.

L'assassino è A.H. di 35 anni ed è stato identificato durante le fasi di ricerca del responsabile dell'evento condotte dai militari contestualmente agli accertamenti tecnici eseguiti sul posto. All'avvicinarsi dei Carabinieri che stavano procedendo all'identificazione di altri stranieri presenti nell'area e lo avevano scorto con una profonda ferita da taglio alla mano, l'uomo ha ammesso la propria responsabilità nell'aggressione.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti finalizzati a definire il contesto in cui la vicenda è maturata. Intanto lunedì mattina il 35enne comparirà in tribunale per l'udienza di convalida, sarà difeso dall'avvocato Stefania Abbagnano.