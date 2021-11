Diano Marina si prepara a vivere l'atmosfera natalizia: la Giunta stanzia quasi 55 mila euro per le luminarie

Il comune di Diano Marina si appresta a vivere il Natale attraverso due iniziative. La Giunta, guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, ha infatti predisposto l’affidamento diretto alla ditta “Berto Luminarie”, con sede a Spinadesco in provincia di Cremona, per il noleggio, l’installazione e la manutenzione dell’illuminazione per le festività e precisamente dall’otto dicembre al nove gennaio 2022. Il costo del servizio ammonta a 54 mila e 900 euro, iva inclusa.

Oltre alle luminarie l’ente ha stretto una collaborazione con la Confcommercio del Golfo Dianese, presieduta da Franca Weitzenmiller, per l’iniziativa denominata “Alberi di Natale 2021”. Il progetto, aperto a tutti gli operatori economici della città degli aranci riguarda due tematiche importanti ossia il decoro urbano, con un abbellimento omogeneo ed elegante consono al contesto urbano ed in linea con le illuminazioni natalizie che verranno predisposte, e la necessità di proporre iniziative “green” eco-sostenibili in quanto è prevista la piantumazione degli alberi al termine del periodo natalizio.

Il Comune ha deciso di aderire poiché uno dei compiti istituzionali “è quello di organizzare attività atte a promuovere le molteplici offerte rivolte alla valorizzazione della città e che queste proposte sono un richiamo importante tenendo conto che l’economia del paese si basa principalmente sul flusso turistico e le attività correlate”. Inoltre, evidenzia la Giunta, “è interesse di questo ente mantenere una stretta collaborazione con le associazioni di categoria del territorio per consentire lo svolgimento di iniziative rilevanti per il Comune”.

Nello specifico la Confcommercio del Golfo dianese si occuperà dell’organizzazione dell’iniziativa mentre l’amministrazione la promuoverà attraverso i proprio canali ufficiali web e social e nel contempo concederà gli spazi e locali di proprietà comunale concedendo anche il supporto amministrativo per la sua realizzazione.