Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 27 e domenica 28 novembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 27 NOVEMBRE

SANREMO

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 28 novembre (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 12 gennaio

16.30. Per il ciclo ‘San(r)emo Lettori’, presentazione del libro ‘Coco Chanel. Una donna del nostro tempo’ di Annarita Briganti (Cairo, 2021). Modera l’incontro il prof. Fabrizio Vincitorio docente di lettere al corso Sistema Moda dell’Istituto Colombo di Sanremo. Con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell'attore Eugenio Ripepi. Roof dell’Ariston, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

20.30. Per il ‘Festival lirico della Riviera dei Fiori’, Stabat Mater di C.B. Pergolesi con Amia Delfino (soprano), Cecilia Bernini (Mezzosoprano) e con l’Ensemble ‘Sanremo Opera Tbcalcr’ Direttore: Cesare Depaulis. Cattedrale di San Siro, ingresso libero, consigliata prenotazione al 371 580 70 35 (più info)



IMPERIA

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: ultimo giorno della mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico

10.00-18.30. ‘Beatrice’: mostra fotografica dedicata alla barca portabandiera della Città e apertura bando ‘Scuola Vela Beatrice’. Palazzina Liberty, fino al 28 novembre (h 10/12.30-16/18.30)



18.00. Accensione delle luminarie cittadine animata dagli artisti del Teatro Scalzo di Genova. Partecipano il sindaco Claudio Scajola, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e una rappresentanza del Consiglio Comunale dei ragazzi di Imperia. Piazza Edmondo De Amicis

21.00. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, ‘Furore’ dal romanzo di John Steinbeck. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto, info 329 4955513 (più info)



21.00. Tradizionale concerto per organo dedicato alle celebrazioni di San Leonardo a cura del M° Enrico Viccardi, titolare della cattedra d’Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Parma. Musiche di Bach, Mozart, Guilmant, Capocci. Basilica Concattedrale di San Maurizio a Porto Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



16.30. ‘I fili del discorso-la vita è collage’: colloquio con l’artista Pier Paolo Quaglia e il critico filosofo Nicola Davide Angerame. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi

16.30. Incontro dal titolo ‘Il ruolo della scuola per l’Unità d’Italia’ di Ettore Puglisi. Prefazione a cura di Daniele Capezzone. Sala ‘E. Salgari’, Civica Biblioteca Aprosiana, ingresso gratuito, necessario green pass e mascherina

VALLECROSIA



17.30. Presentazione libro ‘Legionari del Duce – tra storia e memoria 1936-1945’ del prof. Graziano Mamone. docente Università di Genova, a cura dell’Associazione Il Ponte. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

21.00. Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Eco nel Silenzio’: spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Giorgia Brusco + dibattito sul tema della violenza contro le donne. Evento a cura dello sportello d’ascolto Noi4You. Palazzo del Parco, ingresso gratuito ad offerta libero a favore di Noi4You, prenotazione obbligatoria 0184 262882, necessario green pass



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dal titolo ‘Lo Psicanalista’ messo in scena dagli ‘Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare’ per la regia di Ermanno Vanoli. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)

DOLCEACQUA



11.00. Inaugurazione mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)



FRANCIA

CANNES



20.30. Festival internazionale di Danza contemporanea: spettacolo del Martha Graham Dance Company – Janet Eilber Grand Auditorium del Palais des Festivals (più info)

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 28 novembre (più info)

MONACO

10.00. Gala Internazionale di Ginnastica artistica Princesse Grace. Stadio Louis II, avenue des Castelans 7, anche domani

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

14.30 & 16.30. ‘Fourmi De Pain’ (‘Formica di pane’) di Véronique Balme con Véronique Balme o Juliette Allauzen. Théâtre des Muses (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. ‘Swing Heil’ di Romuald Borys con Jimmy Daumas. Théâtre des Muses (più info)



NICE



17.00 & 20.30. Festival International ‘Vive la Magie’: festival internazionale di Magia. Palais des Congrès Nice Acropolis, Auditorium Apollon (più info)





DOMENICA 28 NOVEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Margheria Garlenda accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



10.00. La sezione ANPI ‘G. Cristiano Pesavento’ ricorda le vittime innocenti della rappresaglia nazista del 24 novembre 1944. Frazione Poggio



10.45. ‘Uomini che amano le donne’: flashmob a cura di Croce Rossa Italiana, Fidapa Bpw e Zonta Sanremo in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Pian di Nave a Sanremo, accanto alla Panchina Rossa

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città (più info)

14.00-18.00. ‘L'Amore Cieco’: maratona artistico-culturale per dire No alla Violenza sulle Donne con alternanza di artisti ed esperti sul tema. Evento a cura del gruppo ‘Insieme in Panchina’. Panchina rossa di Pian di Nave, evento gratuito

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 12 gennaio

16.00. Premiazione del concorso fotografico ‘Memorial Angelo Pavan’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond

IMPERIA

10.00-18.30. ‘Beatrice’: ultimo giorno della mostra fotografica dedicata alla barca portabandiera della Città e apertura bando ‘Scuola Vela Beatrice’. Palazzina Liberty (h 10/12.30-16/18.30)



17.00. Cerimonia di consegna dei ‘Premi San Leonardo – Città di Imperia 2021’. Ricevono il riconoscimento: Diana Bracco, presidente dell'omonima Fondazione, Francesco Profumo, presidente Compagnia di San Paolo, e l'azienda Fratelli Merano. Sala Consiliare di Palazzo Civico



17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, ‘Furore’ dal romanzo di John Steinbeck. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto, info 329 4955513 (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 12 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA



16.30. Concerto a cura dell’Istituto Musicale G. B. Pergolesi nella Sala polivalente comunale, ingresso libero

18.15.Vernissage mostra fotografica ‘Islanda dei ghiacci: la natura innanzitutto’ di G. Salerno. Sala polivalente comunale, fino al 12 dicembre

BORDIGHERA

10.00 & 18.00. ‘Ponente International Film Festival – Creature grandi e piccole’: sei giorni di full immersion in un cinema a tuttotondo. Ospiti, eventi, prime visioni, corti d'autore, incontri con le scuole e un concorso per giovani critici cinematografici. Cinema Olimpia e Cinema Zeni, fino al 3 dicembre, ingresso gratuito, info 347/3962777 (più info)



10.00-18.00. ‘Senza freni per Marika’: evento di beneficenza atto a sostenere le cure di Marika Lodirio, una ragazza Milanese di 23 anni con una grave disabilità motoria. Esibizione di Ability Bike con campioni plurititolati. A cura del motoclub Enduro Sanremo in collaborazione con Rallyterapia asd. Lungomare cittadino nella zona Piazzale Pennoni

16.00. Per il ‘Festival lirico della Riviera deiFiori’, Stabat Mater di C.B. Pergolesi con Amia Delfino (soprano), Cecilia Bernini (Mezzosoprano) e con l’Ensemble ‘Sanremo Opera Tbcalcr’ Direttore: Cesare Depaulis. Palazzo del Parco, ingresso libero, consigliata prenotazione al 371 580 70 35 (più info)

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

TAGGIA ARMA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da S. Bernardo di Mendatica a Margheria Garlenda accompagnati dalla guida Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



21.00. Per ‘Top Voice-Sanremo 2021’, ‘Blind Auditions’: concorso canoro riservato a dilettanti e amatori organizzato alla Dany Animation. Locale ‘Tre Gi’ di Arma di Taggia, info al 333 4920065

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino all’8 dicembre (più info)

15.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

MONTALTO - CARPASIO

8.30. Escursione dal monte Grande all’Alpe di Baudo accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo a Colle d’Oggia, info 337 1066940 (più info)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES



14.30-20.00. Festival internazionale di Danza contemporanea: Kaori Ito (h 14.30, Théâtre de la Licorne – Cannes la Bocca) + Louise Lecavalier (h 17, Théâtre Croisette – Hôtel JW Marriott) + Projection Documentaire Louise Lecavalier, sur son cheval de feu (h 17, Palais des Festivals) + CCN – Ballet De Lorraine (h 20, Théâtre Debussy, Palais des Festivals)

MENTON



10.00-18.00. PhotoMenton 2021 (ultimo giorno): mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

10.00. Gala Internazionale di Ginnastica artistica Princesse Grace. Stadio Louis II, avenue des Castelans 7

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00. ‘Fourmi De Pain’ (‘Formica di pane’) di Véronique Balme con Véronique Balme o Juliette Allauzen. Théâtre des Muses (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.30. ‘Swing Heil’ di Romuald Borys con Jimmy Daumas. Théâtre des Muses (più info)



18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, commemorazione per Alberto I, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada aconTruls Mørk, violoncello. In programma: Gounod Charles, Saint-Saëns Camille e Franck César. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



8.00. 14ª edizione della ‘Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes’. Partenza dalla Promenade des Anglais (più info)

